Die Ankündigung des Action-RPGs AI Limit erfolgte schon im Jahr 2019, jetzt könnt ihr das Spiel im Rahmen des Steam Next Fests in einer Demo ausprobieren. Zu lange Zeit lassen, dürft ihr euch aber nicht, denn Anspielen ist nur noch bis zum 21. Oktober möglich.

Passend dazu gibt's auch einen neuen Trailer. Das Gameplay lässt an die Dark Souls-Reihe, aber auch an Nier denken. Neben Charakteren in einem Anime-ähnlichen Look gibt's eine düstere Zukunftswelt, in der sich eine Substanz namens "Ursuppe" ausbreitet.

Das Spiel soll 2025 für PS5 und PC erscheinen und falls ihr jetzt neugierig seid, spielt doch einfach mal rein.