Dieses deutsche Adventure erzählt die Geschichte einer Berliner Wohnung und wechselt dabei das Genre

Berlin ist eine Stadt voller historischer Momente und persönlicher Geschichten. Alleine eine einzige Wohnung kann durch immer neue Bewohner*innen viel zu erzählen haben. Genau da setzt das charakterbasierte Adventure ‘The Berlin Apartment’ an.

In dem First-Person-Spiel, das in Deutschland entwickelt wird und auch spielt, erleben wir in mehreren Episoden die Geschichten der Bewohner*innen, die in den letzten 120 Jahren (darunter auch die DDR-Zeit) in einer Berliner Wohnung gelebt haben. Jede Episode hat ihre eigenen Protagonist*innen, ein eigenes Genre und dadurch eine einzigartige Atmosphäre.

Träume, Ängste, Trauer, Neuanfänge, Abschied – Welche Gefühle und prägende Momente die diese Personen erlebt haben, erfahren wir durch die Erzählungen eines Handwerkers. Aufgrund der Corona-Pandemie muss er, während er das Berliner Apartment renoviert, auf seine Tochter aufpassen. Zusammen tauchen sie in die Vergangenheit der Wohnung ein.

Einen ersten Eindruck zu ‘The Berlin Apartment’ erhalten wir hier im Reveal-Trailer. Das Adventure wird bei bildundtonfabrik (bft) entwickelt und soll für PC, PlayStation und Xbox erscheinen. Ein Release-Datum steht noch aus.