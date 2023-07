Dieses Horrorspiel sieht dank Unreal Engine 5 aus wie die perfekte Alternative zu Resident Evil

Stray Souls ist ein neues Survival-Horrorspiel von Jukai Studio, das im Herbst 2023 für PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S und PC erscheinen soll. Der Titel nimmt sich die beiden Genre-Klassiker Resident Evil und The Evil Within zum Vorbild und setzt auf eine surreale, alptraumhafte Spielwelt.

Teile des Soundtracks wurden von Akira Yamaoka komponiert, der vor allem für seine Arbeit zu Silent Hill bekannt ist. Im Spiel übernehmt ihr die Kontrolle über den Teenager Daniel, der nach Aspen Falls kommt, weil seine Großmutter ihm dort ein Haus vererbt hat.

Die Suche nach seiner eigenen Vergangenheit zieht ihn dabei immer tiefer in die Dunkelheit und schon bald sieht er sich skurrilen Monstern und beängstigenden Visionen ausgesetzt. Ein ruhiger Finger am Abzug und cleveres Ressourcenmanagement sollen eine wichtige Rolle spielen.