Dieses Koop-RPG hat die süßesten Piraten-Katzen, die ihr heute sehen werdet

Cat Quest ist zurück! Das Action-RPG mit der mutigen Abenteurer-Katze erhält 2024 eine weitere Fortsetzung für PS4, PS4, die Xbox-Konsolen, Nintendo Switch und PC. Cat Quest: Pirates of the Purribean tauscht, wie es der Name schon vermuten lässt, das Fantasy-Setting gegen ein Piraten-Thema ein.

Erneut erkundet ihr eine offene Welt in 2,5D, sucht nach Schätzen und tragt allerlei Kämpfe in Echtzeit aus. Zum ersten Mal in der Serie könnt ihr dabei euer eigenes Schiff steuern und so zwischen verschiedenen schnurribischen Inseln wechseln. Das flauschige Abenteuer könnt ihr alleine oder mit Freund*innen im Koop angehen.