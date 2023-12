Vivarium wurde im Rahmen der Wholesome Snack gezeigt, bei der es immer zahlreiche neue Cozy Games zu sehen gibt. Ein Blick auf den Trailer lässt uns sofort in der Zeit zurückreisen und daran denken, wie wir die klassichen 80er- und 90er-Animes auf RTL2 geschaut haben. Der Look erinnert an Serien wie Kickers oder Heidi.

Die Story spielt an einem eher unerwarteten Ort, nämlich in einem Terrarium, in dem der Hauptcharakter gelandet ist. Dort müssen wir neue Freund*innen finden, versuchen, uns in diesem neuen Umfeld zurechtzufinden, seine Geheimnisse erkunden und schließlich auch unsere Flucht planen - wobei wir uns bei Letzterem gar nicht sicher sind, ob wir das überhaupt wollen, so süß wie das aussieht.

Das Release-Datum so wie die Plattformen sind noch nicht bekannt.