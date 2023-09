Dieses neue Assassin's Creed-RPG schickt uns ins antike Rom und den 2. Weltkrieg

Das Assassin's Creed Roleplaying Game ist ein neues Brettspiel, in dem ihr selbst in den Animus steigen und verschiedene Epochen der Geschichte bereisen könnt. Neben den aus den Spielen bekannten Settings, wie dem antiken Griechenland oder Italien zur Zeit der Renaissance, gibt es dabei auch komplett neue Schauplätze.

So erlebt ihr auch im alten Rom, im Japan zur Sengoku-Zeit und während den beiden Weltkriegen spannende Assassinen-Abenteuer. Wie in der Vorlage schlüpft ihr dabei mithilfe des Animus in die Rolle eurer Vorfahren und schaltet mit der Zeit neue und mächtigere Fähigkeiten frei.

Das Spiel soll im Oktober 2024 erscheinen und kann ab sofort vorbestellt werden. Die Preise reichen dabei vom Einsteigerset für $35 bis zum legendären Assassinen-Bundle für $130.