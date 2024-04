Dieses neue Diablo-Like hat ein Piraten-Setting und Metroidvania-Elemente

Mark of the Deep ist ein neues Piraten-Abenteuer, das Einflüsse von Diablo, Soulslikes und Metroidvanias zu einem spaßigen Action-Trip vermischen will.

Im Spiel strandet ihr mit eurem Piratenschiff auf einer düsteren, verfluchten Insel. Eure Mannschaft geht dabei verloren und ihr müsst versuchen, sie wieder zusammenzusammeln und die Insel zu verlassen. Dabei stellen sich euch in die Iso-Perspektive allerlei Monster und andere Feinde in den Weg.

Mark of the Deep soll noch 2024 für den PC und Konsolen erscheinen – welche genau, ist noch nicht bekannt.