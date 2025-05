Dieses neue Open World-Spiel im Anime-Look könnte Genshin Impact vom Thron stürzen

Videospiel-Publisher Elementa and Entwicklerstudio Silver Studio haben den ersten offiziellen Trailer zu ihrem anstehenden neuen Open World-Spiel "Silver Palace" veröffentlicht. Das neue Mobile-Spiel mit Gacha-Elementen in Anime-Aestethic zeigt im Trailer nicht nur, um was es im Spiel gehen wird, sondern stellt auch gleich den Hauptcharakter vor.

In Silver Palace schlüpft ihr in die Rolle eines namenlosen Protagonisten oder einer Protagonistin, der oder die als "Detektiv" in einer fiktiven Version des viktorianischen Londons "Silvernia" unterwegs ist. In Silvernia kreuzen sich die Welten zwischen Märchen, Fabelwesen und geheimnisvollen Gestalten, während der "Detektiv" die Mysterien der Stadt aufdeckt und gegen mächtige Monster kämpft.

Aktuell gibt es kaum Informationen zur Handlung von Silver Palace und es wurden bisher nur eine Handvoll von Charakteren vorgestellt. Silver Palace erscheint auf PC, Android und iOS. Ein Releasedatum wurde noch nicht genannt.