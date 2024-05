Dieses neue SciFi-Horrorspiel ist nichts für alle, die Angst vor Augen haben

Mouthwashing ist ein athmosphärisches Horror-Spiel in der First-Person. Ihr begleitet hier die Crew eines Raumschiffes, das in den Weiten des Alls gestrandet ist. Neben den schwindenden Essens- und Energievorräten muss die Crew auch entscheiden, was sie mit ihrem Captain macht. Der ist nämlich für ihre Misere verantwortlich, hat sich allerdings auch selbst verstümmelt und ist seinen Leuten hilflos ausgeliefert.

Mouthwashing setzt dabei auf psychologischen Horror und wird entsprechend auch ziemlich blutig und verstörend. Auf Steam könnt ihr euch aktuell eine kostenlose Demo zum Spiel runterladen, ein genaues Releasedatum gibt es noch nicht.