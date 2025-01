Dieses neue Spiel sieht aus wie Dark Souls in PS1-Optik - und es ist aktuell sogar reduziert!

Tyrant's Realm ist am 16. Januar auf Steam erschienen. Das Action-RPG erinnert optisch ein wenig an die Dark Souls-Reihe, allerdings in einer PS1-Version. Spielmechanisch geht es aber bei dem Spiel dann doch anders zu. Es handelt sich nämlich um ein Action-Adventure mit Roguelike-Mechaniken. Die düstere Fantasy Welt ist dabei prozedural generiert und euer Überleben hängt vor allem davon ab, das beste Loot zu finden.

Allzu viele User-Bewertungen konnte das Spiel noch niht abstauben, aber das Feedback, das aktuell vorhanden ist, fällt ziemlich positiv aus. Zudem ist Tyrant's Realm günstig zu haben. Es kostet regulär 9,75 Euro, reduziert jetzt aber bis zum 30. Januar nur 8,28 Euro.