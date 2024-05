Dieses neue Spiel sieht schon jetzt wie der Noir-Polizeithriller meiner Träume aus

In The Precinct schlüpfen wir in die Rolle des Police Officers Nick Cordell, der direkt nach seiner Ausbildung Anfang der 80er Jahre in Averno City stationiert wird und dort jede Menge Verbrecher*innen dingfest machen muss. Zeitgleich will Cordell aber auch den Tod seines Vaters aufklären.

Das Spiel ist laut den offiziellen Beschreibungstexten ein "Liebesbrief an klassische Polizeifilme", die Stadt soll zudem offen angelegt sein und prozedural, also zufällig generierte Verbrechen haben – samt Verfolgungsjagden per Helikopter oder Einsatzwagen.



Im umfangreichen Gameplay-Trailer sieht das Spiel nach einer Mischung aus GTA und Max Payne und macht schon einen äußerst vielversprechenden Eindruck. The Precinct soll im Jahr 2025 für PS5, Xbox Series-Konsolen und den PC erscheinen.