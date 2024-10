Dieses Oldschool-Survivalhorrorspiel mit PS1-Grafik könnt ihr jetzt in einer Demo ausprobieren

Das Survivalhorrorspiel Heartworm könnt ihr in einer Demo während des aktuell laufenden Steam Next Fests ausprobieren. Die Story des Titels dreht sich um Protagonistin Sam, die nach einem tragischen Verlust in einem Spukhaus in den Bergen versucht, Kontakt mit ihren verstorbenen Liebsten aufzunehmen.

Optisch gibt euch Heartworm die volle Nostalgiepackung mit 90er-Jahre Grafik. Dabei bietet das Spiel aber sowohl Spielszenen mit fester als auch mit Schulterkamera. 2025 soll es auf PC erscheinen, falls ihr neugierig seid, probiert es doch mal selbst aus.