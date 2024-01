Dieses Psycho-Horrorspiel entführt euch in einen gruseligen Zirkus

Reveil ist ein frisch angekündigtes Psycho-Thriller-Horrorspiel, in dem ihr einen gruseligen Zirkus erkundet, um herauszufinden, was in der Hauptfigur vorgeht.

Walter Thompson war früher in seinem Leben Bühnenbauer im Zirkus. Als er Jahre später aufwacht und weder seine Frau noch seine Tochter da sind, begibt er sich auf die Suche nach Antworten. Diese führt in zurück in die Zeit als Bühnenbauer. Erkundung und Rätsel sollen dieses Story-getriebene Adventure ausmachen.

Reveil erscheint am 6. März für PS5, Xbox Series X/S und PC.