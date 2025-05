Dieses Rennspiel will es mit Mario Kart World aufnehmen und schickt euch dafür durch ganz Europa

Mario Kart World ist nicht der einzige Fun-Racer, der im Sommer 2025 erscheinen wird. Für Juli ist nämlich auch der Release des von Tivola Games entwickelten Ed & Edda: Grand Prix - Racing Champions angekündigt. Dabei handelt es sich um das erste Videospiel mit den beiden Maskottchen des Europa-Parks, das an den ebenfalls im Juli in die Kinos kommenden Film Ed & & Edda; Grand Prix of Europa anlehnt.



Die offiziellen Infos versprechen unter anderem Rennen an verschiedenen europäischen Schauplätzen wie Paris oder London, außerdem soll es diverse Power-Ups geben – wie beim offensichtlichen Vorbild.



Ed & Edda: Grand Prix - Racing Champions wird für alle gängigen Systeme erscheinen, also PS5, Xbox Series X&S, Switch und PC.