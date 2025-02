Falls ihr schon mal mit einer Schippe im Garten standet, werdet ihr das tiefsitzende Bedürfnis kennen, einfach mal drauflos zu buddeln. Wer weiß, welche ungeahnten Geheimnisse sich hinter dem Haus in den unendlichen Weiten des Erdreichs verbergen könnten? Genau diese Fantasie setzt A Game About Digging A Hole schnörkellos und ohne Umwege um. Mit verschiedenen Werkzeugen arbeitet ihr euch immer weiter nach unten, baut Minenschächte, findet Ressourcen und baut damit eure Ausrüstung aus.

Viel mehr gibt es zu dem kleinen Indie-Spiel eigentlich auch nicht zu sagen. A Game About Digging A Whole ist vor kurzem bei Steam erschienen und kann sich bereits mit 90% positiven User-Reviews schmücken - bei stolzen 2.300 Stimmen. Schon vor Release hat der kleine Buddler in den Sozialen Netzwerken einige Fans mit der simplen Idee begeistern können.