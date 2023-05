Dieses Spiel hat harte Last of Us-Vibes und gemacht hat es ein einziger Entwickler

Der iranische Ein-Mann-Entwickler Mad Rain Studios hat einen neuen Trailer zu seinem Action-Adventure Nobody's Left geteilt und damit große Aufmerksamkeit erregt. Das Spiel errinert vom Look stark an The Last of Us und sieht richtig gut aus. Bisher ist der Titel nur für den PC angekündigt. Einen Releasetermin gibt es bisher noch nicht.

Nobody's Left schickt euch in der Rolle eines knallharten Kopfgeldjägers in eine apokalyptische Nachkriegsstadt, in der die Verbliebenen ums nackte überleben kämpfen. Neben "normalen" Leuten scheinen auch andere Wesen, möglicherweise mutierte Menschen oder Zombies ihr Unwesen zu treiben.

Das Gameplay setzt wohl viel auf bedachtes, leises Vorgehen. Schießereien und Nahkampfangriffe wirken brutal und mächtig, allzu viel dürftet ihr also nicht aushalten. Gerade gegen größere Gruppen bietet es sich also an, zu schleichen und einen nach dem anderen auszuschalten.