Dieses Spiel ist ein Traum für Game Boy Color-Fans und eine Mischung aus Pokémon und Tamagochi

Yolk Heroes: A Long Tamago ist dieses Jahr im Mai für Steam erschienen. Ab heute könnt ihr die Mischung aus Pokémon, RPG und Tamagochi aber auch auf iOS und Android erleben! Als Schutzgeist begleitet ihr die Geburt einer Heldin, die aus dem Ei schlüpft. Von da an ist es eure Aufgabe dafür zu sorgen, dass euer Schützling durch alle Phasen des Lebens zu einer starken Präsenz heranwächst, die es mit den dunklen Gefahren der Welt aufnehmen kann.

Mit wachsendem Alter kämpft die Heldin gegen das Böse in rundenbasierten kämpfen, die in ihrer Inszenierung sehr an Pokémon erinnern. Hier steht euer Training im Vordergrund, in dem ihr Erfahrung sammelt, Gold anhäuft und eure Ausrüstung verbessert. Während ihr eure Heldin also füttert, wascht, trainiert und beschützt, vergeht schreitet die Zeit in Echtzeit voran.

Yolk Heroes ist aber trotzdem ein Cozy-Game, für das ihr nicht ständig am Bildschirm kleben müsst. Falls eure Heldin stirbt, könnt ihr sie auch wieder aufpeppeln.