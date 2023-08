Dieses Switch-Spiel hat den abgedrehtesten Trailer der gamescom abgeliefert

Neben vielen interessanten Spielen gab es bei der gamescom ONL auch eine Kuriosität: Den abgedrehten Trailer zu Thank Goodness You’re Here! In bunter Cartoon-Optik und mit einem sehr speziellen Soundtrack im Hintergrund reiht das kurze Video allerlei absurde Situationen aneinander.

Da verlieren Leute ihre Hosen, werden die Toilette heruntergespült oder sprechen mit Weinflaschen. Laut den Entwickler*innen von Coal Supper handelt es sich bei dem Spiel um einen 'comedy slapformer', also eine Mischung aus Plattformer mit ein paar Beat 'em Up-Elementen und einer ordentlichen Prise Humor.

Der Titel soll 2024 für PC und Konsolen erscheinen, bisher ist allerdings nur eine Version für Nintendo-Switch bestätigt.