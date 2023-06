Dieses Switch-Spiel mixt gemütliches Angeln mit Mord, Totschlag und Game Boy-Optik

Fishing Vacation ist ein kleines neues Adventure von Dread XP, das am 2. Juni für die Nintendo Switch erschienen ist und euch auf einen Angelausflug schickt. Ihr verbringt den Sommer zusammen mit Freund*innen im verlassenen Haus eures Onkels und widmet eure Zeit dabei größtenteils dem Fischfang.

Dafür müsst ihr Würmer sammeln und dann am See eure Leine auswerfen. Zwischendrin könnt ihr aber auch ein düsteres Geheimnis rund um das Haus und den See aufdecken. Das Spiel ist optisch an alte Gamey Boy-Spiele angelehnt und kommt mit einer ordentlichen Prise Humor.