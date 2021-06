Digimon ReArise - Launch-Trailer zum Digimon-RPG für Android und iOS

25.06.2021 15:52 Uhr

Digimon konnte nie so ganz aus dem riesigen Pikachu-förmigen Schatten des Rivalen Pokémon heraustreten. Digimon ReArise wird das vielleicht nicht ändern, bietet allen Fans von Monster-Rollenspielen aber dennoch eine Menge Spielspaß. In diesem Mobile-Game geht es weniger um die Abenteuer in der Digiwelt und mehr um die Beziehung zwischen euch und eurem Digimon. Ziel ist es, die Bindung zu eurem Digimon zu stärken und gemeinsam Kämpfe zu bestreiten - auch online.