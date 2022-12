Digimon World: Next Order - Alles, was ihr vor dem Release auf PC und Switch wissen müsst

Am 22. Februar erscheint Digimon World: Next Order für PC und Nintendo Switch. Bisher war das Action-RPG nur für PS4 und PSVita erhältlich. Im Spiel dreht sich alles um die aus der Anime- und Manga-Serie bekannte Digiwelt, in der die namensgebenden Digimon leben.

Als Digiritter ist es unsere Aufgabe, die korumpierten Machinedramon zu bekämpfen und Stück für Stück eine eigene Stadt aufzubauen. Über 200 verschiedene Digimon können gefunden und rekrutiert werden.