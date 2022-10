Digimon World: Next Order erscheint auch für Nintendo Switch und PC

Digimon World: Next Order wurde ursprünglich für PS4 und PS Vita veröffentlicht und schafft am 22. Februar 2023 auch den Sprung auf die Nintendo Switch sowie auf den PC. Im Action-RPG schlüpfen wir in die Rolle eines Digiritters und müssen die Digiwelt retten, indem wir unsere Monsterbegleiter trainieren, füttern und so immer stärker werden lassen. Insgesamt k&