Dinos, Raumschiffe, Burgen: Dieses ambitionierte Survival-Spiel hat gefühlt alles zu bieten

Grand Emprise ist ein neues Survivalspiel, das im August auf dem PC erscheinen soll. Ab dem 7. Juni kann auf Steam der Prolog ausprobiert werden. Der Titel, der als reines Solo-Abenteuer angelegt ist, bietet euch eine Reise durch die Menschheitsgeschichte und darüber hinaus.

Ihr beginnt in einer primitiven Vorzeit, baut dort erste Werkzeuge und zähmt wie in Ark Dinos, schreitet dann aber voran und kämpft beispielsweise im Mittelalter gegen Ritter und nehmt Burgen ein. Später errichtet ihr dann auch Basen auf dem Mond und liefert euch Schlachten in riesigen Mechs.

Die einzelnen Epochen sind wohl absichtlich recht kurz gehalten, um möglichst viel Abwechslung und neue Technologien zu bieten. Wie die Survival-Elemente funktionieren oder wie umfangreich der Basenbau ausfällt, kann dabei bisher noch nicht gesagt werden. Der erste Trailer sieht aber schonmal richtig klasse aus.