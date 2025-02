Directive 8020: Neuer Horrortrip im Weltraum von den Until Dawn-Machern verrät Release

Die Dark Pictures Anthology geht dieses Jahr mit dem neuen Ableger Directive 8020 weiter. Das neue Spiel von Supermassive Games, die unter anderem Until Dawn und The Quarry gemacht haben, schickt uns diesmal in den Weltraum. Die Crew einer Raumstation bekommt es im Horrorspiel mit einem außerirdischen Organismus zu tun, der auch die Form der Crewmitglieder annehmen kann.

Wie bei den Dark Pictures-Spielen üblich trefft ihr in der interaktiven Geschichte wieder Entscheidungen, die über Leben und Tot der Charaktere bestimmen.

Directive 8020 erscheint am 2. Oktober 2025 für PS5, Xbox Series X/S und PC.