Divine Knockout ist wie Smash Bros. nur in 3D

Divine Knockout ist ein neues Multiplayer-Kampfspiel bei dem ihr euch in einer 3D-Welt aus der Third Person gegenseitig bekämpft.

Dafür kämpft ihr mit mythologischen Figuren in der Form von Kopffüßlern. So gibt es zum Beispiel Herkules, Thor oder König Arthur zur Auswahl. Das Hauptziel des Spiels ist, wie bei einem normalen Plattformfighter (so wie Super Smash Bros. Ultimate), dass ihr eure Fähigkeiten nutzt, um die Prozente eurer Kontrahenten zu erhöhen. Je höher diese sind, desto eher fallen sie von der Plattform. Der Hauptmodus ist ein drei gegen drei Kampf, jedoch gibt es auch 2v2 und 1v1 zur Wahl.



Divine Knockout erscheint 2022 für PlayStation, Xbox und PC und wird von Hi-Rez-Studios (Smite) entwickelt.