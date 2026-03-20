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DLSS 5: Echte Grafik-Revolution oder nur AI-Slop?

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DLSS 5: Echte Grafik-Revolution oder nur AI-Slop?

Jan Stahnke, Daniel Feith, Nils Raettig
20.03.2026 | 16:45 Uhr

NVIDIAs DLSS 5 Ankündigung auf der GTC spaltet das Netz wie lange nichts mehr! Während CEO Jensen Huang vom revolutionären "GPT-Moment für Gaming-Grafik“ schwärmt, läuft die Community Sturm. Überall fällt das Wort "AI Slop": Gamer fürchten zerstörte Entwickler-Visionen und generischen KI-Matsch statt echter Grafik-Meilensteine.

In diesem Talk dröseln wir den kompletten Hype und die massive Kritik objektiv auf: Steht uns wirklich eine technische Revolution bevor oder geht die Industrie gerade einen völlig falschen Weg? Schreibt uns eure Meinung zu DLSS 5 direkt in die Kommentare!

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