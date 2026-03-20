DLSS 5: Echte Grafik-Revolution oder nur AI-Slop?

NVIDIAs DLSS 5 Ankündigung auf der GTC spaltet das Netz wie lange nichts mehr! Während CEO Jensen Huang vom revolutionären "GPT-Moment für Gaming-Grafik“ schwärmt, läuft die Community Sturm. Überall fällt das Wort "AI Slop": Gamer fürchten zerstörte Entwickler-Visionen und generischen KI-Matsch statt echter Grafik-Meilensteine.

In diesem Talk dröseln wir den kompletten Hype und die massive Kritik objektiv auf: Steht uns wirklich eine technische Revolution bevor oder geht die Industrie gerade einen völlig falschen Weg? Schreibt uns eure Meinung zu DLSS 5 direkt in die Kommentare!

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GameStar Talk ist sozusagen die Videofassung des GameStar Podcasts und ein gemeinsames Angebot von GameStar, GamePro und MeinMMO. Wir wollen euch mit jedem Gespräch, mit jedem Video unterhalten und zugleich etwas Neues bieten: Neue Perspektiven, neue Einblicke, neues Wissen über Spiele und die Menschen, die sie entwickeln und spielen, sowie neue Seiten unserer Teammitglieder. Falls ihr Themenwünsche habt, dann schreibt sie gerne in die Kommentare!