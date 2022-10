Do Not Open - Ankündigungs-Trailer zum Horrorspiel für PSVR 2 und PS5

Eigentlich sollte Do Not Open bereits für die erste PSVR erscheinen. Doch nach diversen Verzögerungen und einem zeitweiligen Verschwinden in der Versenkung kommt der Titel nun für die PS5 respektive die PSVR 2.

In der Rolle von Epidemiologe Michael J. Goreng kämpfen wir uns durch ein mysteriöses Haus, in dem unterschiedliche Rätsel gelöst werden müssen, was etwas an einen Escape Room erinnert.



Einen Release-Termin gibt es auch schon, nämlich der 15. November 2022. Ein bisschen kurios ist das schon, denn zu diesem Zeitpunkt wird die PSVR 2 noch nicht auf dem Markt sein. Sonys VR-System wird erst 2023 erscheinen.