Dolmen: Der düstere Mix aus Lovecraft-Sci-Fi und Action-Rollenspiel hat einen Termin

12.03.2022 17:02 Uhr

Dolmen - hinter dem ungewöhnlich klingenden Namen steckt ein interessanter Genre-Mix, der sich am ehesten als eine Mischung aus Science-Fiction-Horror ala H.P. Lovecraft und Action-Rollenspiel beschreiben lässt. Wer jetzt interessiert die Augenbrauen hebt, sollte weiterlesen.

In Dolmen erkundet ihr einen Alienplaneten. Das Gameplay kann seine Inspiration von bekannten Soulsborne-Titeln wie Dark Souls oder Nioh 2 nicht verbergen. Im Trailer erhaltet ihr bereits einen Vorgeschmack auf knackige Bosskämpfe, in denen das Parieren, Blocken und Ausweichen gelernt sein will. Auch das Crafting soll eine große Rolle spielen, indem ihr euch Rüstungen und Waffen aus gefundenen Ressourcen selbst zusammenbasteln könnt.

Wie spielt sich das? Das haben wir für euch bereits im Rahmen einer Preview herausgefunden. Warum wir uns nach einigen Startschwierigkeiten in Dolmen verliebt haben, erfahrt ihr in diesem Video.

Wann erscheint Dolmen? Der Release soll am 20. Mai 2022 erfolgen. Ab sofort könnt ihr Dolmen bei Steam und im Xbox Store zum Preis von knapp 40 Euro vorbestellen. Wer sich das Spiel schon vor dem Launch holt, erhält als Dankeschön ein Rebellen-Set, bestehend aus Rüstung, Schwert und Axt.