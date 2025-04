Doom: The Dark Ages zeigt neues Lovecraft-Level

Bevor Doom: The Dark Ages am 15. Mai für PS5, Xbox Series X/S und PC erscheint, haben es sich id Software nicht nehmen lassen, uns ein neues Level aus dem Ego-Shooter zu zeigen, in dem es den Slayer ins sogenannte Cosmic Realm zieht. Ein Reich, das durch seine Monster stark an die Werke von H.P. Lovecraft erinnert und das euch Game Director Hugo Martin im Trailer genauer vorstellt.

Mehr Infos zu The Dark Ages findet ihr unter anderem in der ausführlichen GamePro-Preview.