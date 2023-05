Die ikonische Beat 'em Up-Serie Double Dragon bekommt im Sommer 2023 einen neuen Ableger für PS5, Xbox Series, PS4, Xbox One, Switch und PC. In Double Dragon Gaiden: Rise of the Dragons kehren die beiden Brüder Billy und Jimmy zurück auf die Straßen von New York.

Die Metropole wurde von einem Nuklearkrieg zerstört und die Überlebenden kämpfen um die Reste der Zivilisation. Es soll 13 spielbare Charaktere und Roguelite-Elemente geben, die den Wiederspielwert erhöhen. Ein lokaler Koop-Modus ist ebenfalls an Bord.