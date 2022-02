Drag Her - Dieses Prügelspiel lässt euch mit echten Drag Queens kämpfen

04.02.2022 18:02 Uhr

Drag Her ist ein Prügelspiel mit einer per Hand animierten 2D-Optik in der ihr eins gegen eins mit Drag-Artists kämpfen könnt. Dafür hat jede Figur ganz eigene Moves und es geht darum, ihren Lebensbalken aka den Lippenstift mit Angriffen zu leeren. Als Kämpfer stehen unter anderem Artists aus RuPaul's Drag Race und Dragula zur Verfügung.

Das Spiel befindet sich derzeit in Entwicklung und wird per Kickstarter finanziert. Das Spiel soll für PC und Mac erscheinen – eine Switch-Version wird vom Studio derzeit diskutiert.