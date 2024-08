Dragon Ball: Bandai kündigt überraschend neues Spiel an und ihr könnt es bald schon ausprobieren

Bandai Namco spendiert Fans der Dragon Ball-Reihe ein brandneues, teambasiertes 4 vs 4-Spiel. Mit diesem Trailer kündigt der Publisher nicht nur Dragon Ball Project: Multi an, sondern enthüllt auch gleich die Anspielzeiten der Open Beta für Fans.

In Dragon Ball Project: Multi werden Spieler*innen gegeneinander in einer Arena antreten und um den Sieg kämpfen. Dabei wird es zum ersten Mal in der Dragon Ball-Geschichte 4 gegen 4-Teamkämpfe geben und das Ziel wird die Errungenschaft der Dragon Balls selbst sein.

Der Beta-Test wird am 20. August 2024 um 8 Uhr beginnen und bis zum 3. September 2024 7:59 Uhr laufen. Fans aus Kanada, Frankreich, Deutschland, Japan, Südkorea, Taiwan, Großbritanien und Amerika werden die Möglichkeit haben, am Beta-Test teilzunehmen.

Das Spiel und der Test wird für die Plattformen iOS, Google Play und Steam verfügbar sein.