Dragon Ball Daima: Erster Trailer zum neuen Anime von Akira Toriyama

Eine riesen Überraschung für Fans von Dragon Ball gab es während des DB-Panels auf der New York Comic Con. Wie vor wenigen Wochen bereits gemunkelt, erscheint mit Dragon Ball Daima zum 40-jährigen Jubiläum ein neuer Anime von Zeichner und Serienschöpfer Akira Toriyama, in dem unser liebster Saiyajin und seine Freunde wie im Original in jungem Alter gezeigt werden.