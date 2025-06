Dragon Ball Sparking! Zero enthüllt im Trailer einen neuen DLC-Kämpfer und es ist sogar ein Saiyajin

Bandai Namco veröffentlichte überraschend einen Trailer zum neuen kostenlosen DLC-Kämpfer von Dragon Ball Sparking! Zero und es ist niemand anderes als der Dragon Ball Legends-Held und Saiyajin Shallot.

Shallot ist der Protagonist aus dem Mobile-Ableger Dragon Ball Legends. In diesem Spiel leidet er an Amnesie und wird in eine Vielzahl von typischen Kämpfen aus dem Universum wie Goku gegen den legendären Super-Saiyajin Broly verwickelt.

Der neue Saiyajin-Kämpfer ist für Besitzer*innen des Season Passes von Dragon Ball Sparking! Zero bereits am 23. Juni 2025 im Early Access verfügbar. Für andere Spieler*innen wird Shallot seperat am 27. Juni 2025 erhältlich sein.