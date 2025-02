Dragon Ball Z: Kakarot bekommt neuen Daima-DLC und der Releasezeitraum steht auch schon

Bandai veröffentlicht neue Informationen zum anstehenden Daima-DLC-Pack für Dragon Ball Z: Kakarot "Daima: Adventure Through The Demon Realm". Das DLC-Pack umfasst folgende Inhalte:

• Daima: Adventure Through The Demon Realm Teil 1

• Daima: Adventure Through The Demon Realm Teil 2

• Ein Bonus-Packet mit items für das Spiel: Ultimate Meat Feast, Mega Sacred Water, Purple Dino Horn und Awakening Water



Der erste Teil des DLC erscheint zwischen Juli und September 2025, der zweite Teil zwischen Januar und März 2026.

Im neuen Dragon Ball Z: Kakarot-DLC schlüpft ihr in die Rolle von Mini-Son Goku aus der Anime-Serie Dragon Ball Daima, der geschrumpft wurde und sich nun im Körper eines Erstklässlers befindet. Zusammen mit seinen Gefährt*innen Glorio, Shin und Panzy begleitet ihr die Truppe auf ihren Abenteuern im Dämonenreich und erlebt die Geschichte von Dragon Ball Daima noch einmal aus der Sicht des beliebten Saiyajin-Helden. Im Daima-DLC könnt ihr neue Gegner treffen, Freundschften schließen und sogar unaufgedeckte Mysterien im Dämonenreich lüften.