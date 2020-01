Dragon Ball Z: Kakarot - Launch-Trailer zum Action-RPG führt uns in unsere Kindheit zurück

von Linda Sprenger,

15.01.2020 18:30 Uhr

Am 17. Januar 2020 kehren Son-Goku und seine Z-Kämpfer-Kumpanen zurück. In Dragon Ball Z: Kakarot prügeln sich die Superkrieger und Superschurken aber in keinem Fighting-Game zu Klump, sondern werden zu den Protagonisten eines waschechten Action-RPGs.

Der Launch-Trailer gibt uns einen Vorgeschmack auf das Abenteuer, das neben zahlreichen Quests, Open World-Aufgaben und effektreichen Kämpfen natürlich jede Menge Nostalgie verspricht. Sogar das kultige Cha La Head Cha La-Intro schafft es ins Spiel (sorry für den Ohrwurm).