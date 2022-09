Dragon Ball Z: Kakarot - Neuer Trailer enthüllt Bardock-DLC und Next-Gen-Versionen

Dragon Ball Z: Kakarot ist ein Action-RPG von CyberConnect2, das in der Welt des beliebten Anime angesiedelt ist und Spieler*innen in die Rolle von Son Goku, Vegeta und Co. steckt. Das Spiel ist 2020 für PC, PS4 und Xbox One erschienen, 2021 folgte dann die Version für Nintendo Switch.

2023 sind dann auch die neuen Konsolen dran und der Titel bekommt technische Upgrades für PS5 und Xbox Series X/S, die für alle Käufer*innen der älteren Versionen umsonst sind. Außerdem gibt es einen zweiten Season Pass, der wieder drei Story-DLCs enthalten wird. Der erste davon trägt den Namen "Bardock - Alone against Fate" und dreht sich um den Vater von Son Goku.