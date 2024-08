Düsteres Action-RPG für PS5 und Series X zeigt 15 Minuten Gameplay und das sieht richtig gut aus!

The First Berserker: Khazan soll der neue Stern am Hardcore-Action-Rollenspiel-Himmel werden. Ihr schlüpft in die Rolle von Khazan, einem mächtigen General auf Rachefeldzug. Die Geschichte spielt im Universum von Dungeon Fighter Online, einem koreanischen MMO, das vor allem im asiatischen Raum eine große Fangemeinde hat.

In diesem Video sehen wir 15 Minuten Gameplay, das uns einen Vorgeschmack auf die Kämpfe von The First Berserker geben soll. Nachdem er in eisiger Umgebung erwacht, muss sich Khazan der »Energie der Klinge« annehmen, um anschließend Soldaten und andere Ungetüme fachgerecht vermöbeln zu können.

Während pariert und geprügelt wird, was das Zeug hält, können wir uns außerdem am stylischen 3D-Cel-Animationsstil erfreuen. Das Video gipfelt in einem Bosskampf gegen ein Yeti-ähnliches Wesen mit Aggressionsproblemen, bei dem auch nicht mit Blut gegeizt wird.

Das Release-Datum für The First Berserker: Khazan ist bisher noch unbekannt. Erwartet wird der Titel 2025 und erscheint dann für PlayStation 5, Xbox Series X/S und den PC.