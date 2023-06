Dungeons of Hinterberg lässt euch in den Alpen Monster prügeln und Snowboarden

Auf dem großen Xbox-Showcase gestern Abend wurde das Action-RPG Dungeons of Hinterberg angekündigt, das 2024 für Xbox Series X/S und PC erscheinen soll. Der Titel setzt auf einen einzigartigen Grafikstil, der an Zeichnungen erinnert und spielt in den österreichischen Alpen.

Ihr seid dort als Tourist*in zu Gast und erkundet neben den Cafes und Gassen des namensgebenden Örtchens auch die bergige Umgebung, in der allerlei Monster nur darauf warten, von euch verprügelt zu werden. Um euch schneller fortzubewegen, könnt ihr außerdem ein Snowboard nutzen.

