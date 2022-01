Dying Light 2-Video zeigt, wie sich die Last Gen-Version auf PS4 und Xbox One schlägt

31.01.2022 18:45 Uhr

Dying Light 2: Stay Human steht kurz vor dem Release und gewährt in einem neuen Video auf die grafische Qualität der Last Gen-Versionen, also PS4, Xbox One, PS4 Pro und Xbox One X. Den ersten Eindrücken nach scheinen sich diese Fassungen gut zu schlagen und vor allem flüssig zu laufen, grundsätzlich sollte man aber natürlich die fertigen Versionen abwarten, die wir dann auch einem Tech Check unterziehen werden.



Dying Light 2: Stay Human erscheint am 5. Februar 2022.