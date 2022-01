20.01.2022 13:00 Uhr

Das Survival-RPG Dysmantle ist am 19. Januar für PS4, PS5, Xbox-Konsolen und PC (via Steam und GOG) erschienen und wirft euch in der Iso-Perspektive in eine postapokalyptische Spielwelt. Ein Schwerpunkt liegt Genre-typisch im Crafting. So könnt ihr nicht nur Ausrüstungsgegenstände und Waffen herstellen, sondern auch ganze Außenposten aufbauen. Um an die nötigen Ressourcen zu gelangen, könnt ihr nahezu alle Objekte zerlegen, deren Materialien einheimsen.