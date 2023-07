EA Sports FC 24: Erster "Gameplay-Trailer" zeigt gerade mal 1 Sekunde Gameplay

Gestern Abend wurde EA Sports FC 24 in einem umfangreichen Livestream vorgestellt. Die Fußball-Simulation erscheint am 29. September für PS4, PS5, die Xbox-Konsolen, Nintendo Switch und PC. Alle wichtigen Infos haben wir für euch in unserem Live-Ticker zusammengefasst.

EA Sports FC 24 ist ein Wendepunkt. Nach mehr als 20 Jahren haben EA Sports und die FIFA ihre Zusammenarbeit beendet. FIFA 23 war der letzte Teil unter dem gewohnten Namen. Ab der neuen Saison will EA unter neuer Flagge ähnlich kurzweilige Action bieten.