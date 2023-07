EA Sports FC 24 zeigt endlich jede Menge richtiges Gameplay

Ab der kommenden Saison läuft die bisher unter dem FIFA-Banner erschienene Fußball-Simulation erstmals unter dem neuen Titel EA Sports FC 24 auf. In einem ausführlichen Gameplay-Deep-Dive haben die Entwickler*innen jetzt neue Features vorgestellt, die das Geschehen auf dem Platz noch realistischer gestalten sollen.

So wurde die Hypermotion-Technologie weiterentwickelt. EA Sports nutzt eine Vielzahl von Kameras, um Bewegungen aus echten Fußballspielen direkt im Spiel nachzuahmen. So kommen hunderte neue Schuss-, Lauf-, Pass- und Tackling-Animationen dazu.

Spieler wie Erling Haaland, Vini Jr. und Co. sollen so direkt an den Bewegungen erkannt werden. Das wird durch die neuen Playstyles nochmal verstärkt. Hier gibt es eine große Auswahl, die den jeweiligen Spieler*innen Zugriff auf besondere Aktionen wie spezielle Abschlüsse oder Tricks ermöglichen.