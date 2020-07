Echo Generation - Mystisches 80er Jahre-Adventure angekündigt!

23.07.2020 17:40 Uhr

Echo Generation schickt euch in ein rundenbasiertes Abenteuer. Als Gruppe von Kindern in der an die 80er Jahre angelehnten Welt kämpft ihr gegen riesige Maschinenwesen und erforscht mysteriöse Vorkommnisse in einer Kleinstadt. Das Spielt von Cococucumber erscheint 2021 für die Xbox-Familie!