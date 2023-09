Ein Porsche mit Raketenwerfer und Maschinengewehr? Chaos on Wheels macht's möglich!

Chaos on Wheels ist ein abgedrehtes Actionspiel, das am 19. Oktober auf dem PC in den Early Access starten soll. Informationen zu möglichen Konsolenversionen gibt es bisher noch nicht. Auch, wie lange die Early-Access-Phase geplant ist, ist aktuell noch unklar.

Im Zentrum des Spiels stehen wilde Kämpfe mit bis an den Kühlergrill bewaffneten Fahrzeugen. Die sind nicht offiziell lizenziert, die jeweilige Inspiration ist aber bei vielen Modellen recht eindeutig erkennbar. In der Garage könnt ihr Raketenwerfer, Gatling-Guns und Panzerung ausrüsten. Die Kämpfe finden dann in offen gestalteten Arealen statt.