Eine der abgedrehtesten Shooter-Reihen kehrt mit einem saukomischen Trailer zurück

Earth Defense Force 6 ist schon im August 2022 in Japan erschienen, im Frühjahr 2024 kommt der abgedrehte Sci-Fi-Shooter auch nach Europa und die USA. Der Titel erscheint für PS4, PS5 und den PC. In Japan entwickelte sich Teil 6 in kürzester Zeit zum am schnellsten verkauften Serientitel.

EDF 6 setzt 3 Jahre nach dem direkten Vorgänger an, spielt also im Jahr 2027. Die Invasion ist vorerst abgewendet, die Bedrohung durch außerirdische Angriffe besteht aber weiter. Erneut liegt es also an euch, gegen riesige, insektenartige Monster anzutreten.