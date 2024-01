Einer der beliebtesten Anime der letzten Jahre bekommt ein entspanntes Spiel spendiert

Sowohl als Manga als auch in Anime-Form ist Spy X Family ein großer Erfolg. Jetzt bekommt die Geschichte um eine gar nicht mal so normale Familie auch ein Spiel.

In SpyXAnya: Operation Memories geht es, wie es der Name schon verrät, um Anya. Das Waisenmädchen verfügt über telepathische Kräfte und nimmt eine wichtige Rolle in der Geschichte ein. Das Spiel soll dabei ganz entspannt ausfallen. Als Anya müsst ihr nämlich für die Schule ein Fotoalbum füllen und dafür verschiedene Orte erkunden.

SpyXAnya: Operation Memories erscheint am 28. Juni für PS4, PS5 und Nintendo Switch. Etwas später soll dann auch der Release auf Steam folgen.