Einer der schönsten Unreal Engine 5-Shooter bekommt überraschend eine Fortsetzung

RoboCop: Rogue City hat uns nicht nur mit brachialer Action überzeugt, es ist auch einer der grafisch besten Shooter der letzten Jahre. 2023 ist er in unserem Ranking sogar auf Platz 6 gelandet! Bei der Standalone-Erweiterung Unfinished Business geht es auch wieder ruppig zu, bis an die Zähne bewaffnete Elite-Söldner haben den OmniTower eingenommen.

In der Blechrüstung von RoboCop rücken wir also mit unserer Auto9 im Anschlag an und erobern den Hightech-Wohnkomplex Etage für Etage zurück. Ein genaues Datum hat Publisher Nacon noch nicht verraten, noch in diesem Sommer soll Alex Murphy aber wieder für Recht und Ordnung im dystopischen Zukunfts-Detroit sorgen.

Das Unreal Engine 5-basierte Ballerspiel wird für Xbox Series X|S, PS5 und PC veröffentlicht, ein PS5 Pro-Upgrade ist derzeit noch nicht angekündigt, dürfte der aufwendigen Grafik aber auf die Sprünge helfen.