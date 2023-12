Eines der bekanntesten Koop-Spiele, das eigentlich gar keins ist - bekommt großes Remake

Auf den Game Awards 2023 wurde ein Remake des 2013er Titels Brothers: A Tale of Two Sons angekündigt. Wieder geht ihr mit den beiden Brüdern auf eine fantastische Reise, in denen ihr mit beiden Figuren zusammenarbeiten müsst.

Es erscheint am 28 Februar 2024 für Playstation 5, Xbox Series X/S und PC.