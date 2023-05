Eines der besten Steam-Spiele 2022 kommt jetzt auch auf die Switch

Mit The Case of the Golden Idol findet eines der spannendsten Steam-Spiele 2022 am 25. Mai den Weg auf die Nintendo Switch. Dabei handelt es sich um ein narratives Adventure, in dem ihr in die Rolle eines Detektivs im England des 18. Jahrhunderts schlüpft.

Dieser untersucht 12 grausame Morde, die in einem Zeitraum von 50 Jahren verübt werden und irgendwie miteinander verbunden sind. Ihr müsst Tatorte untersuchen, Hinweise verknüpfen und Verdächtige befragen, um die Fälle zu lösen und das Geheimnis hinter dem mysteriösen Golden Idol aufzudecken.

Die Switch-Version beinhaltet außerdem die Golden Idol Mysteries: The Spider of Lanka-Erweiterung. Diese spielt kurz vor dem eigentlichen Titel und verrät mehr über die Hintergründe.